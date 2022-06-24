Toplam pist uzunluğu 7 kilometre olan yarışlar, üç çıkışla yapılacak. 3 Temmuz Pazar günü Antrenman Turu 09.00'da, 1. çıkış 11.30'da, 2. çıkış 13.30'da ve 3. çıkış 15.30'da gerçekleştirilecek. Start seremonisi 2 Temmuz Cumartesi saat 18.00'da Gemlik İskele Meydanı'nda olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa İl Spor Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Federasyonu, Bursa Bursa Otomobil Sporları Kulübü ve Gemlik Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden yarış tutkunlarının katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Gemlik efsane yarışlara hazır - Son Dakika

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