Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray\'da tek taraflı fesih

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Demir ile yol ayrımına gitme kararı aldı.
Galatasaray'da Yusuf Demir dosyası kapanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, performansından beklenen katkıyı alamadığı genç futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yusuf Demir'in kontratını tek taraflı olarak feshedecek. Bu kapsamda futbolcuya sözleşmesinden doğan tüm alacakları ödenecek ve resmi ayrılık gerçekleşecek.
Sahada bulduğu fırsatları değerlendiremeyen ve istenilen seviyeye ulaşamayan Yusuf Demir'in performansı, alınan kararda belirleyici oldu. Kulüp, oyuncu ile ilgili süreci birkaç gün içinde netleştirmeyi planlıyor.
Galatasaray, Yusuf Demir'den boşalacak 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanını da boş bırakmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu kontenjan için yeni bir transfer yapmayı hedefliyor.
