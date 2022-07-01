Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası - Son Dakika
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Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası

01.07.2022 21:50
Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası

Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i, ikinci maçında ise İngiltere'yi aynı skorla 13-3 mağlup etti.

Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i, ikinci maçında ise İngiltere'yi aynı skorla 13-3 mağlup etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında İsrail'i 13-3 mağlup etmeyi başardı.

Milliler, ikinci maçında İngiltere'ye yine aynı skorla 13-3 üstünlük kurdu.

Alınan iyi sonuçlar nedeniyle milli takımı kutlayan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Camiamıza söz verdiğimiz gibi ilk kez katılmış olduğumuz Genç Kadınlar Goalball Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız ilk maçında İsrail'i 13-3, ikinci maçında İngiltere'yi 13-3 mağlup etti. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve ekibini kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Ay-yıldızlılar, yarın üçüncü maçını TSİ 08.30'da yine İsrail ile oynayacak.

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Kaynak: AA

Finlandiya, England, Türkiye, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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