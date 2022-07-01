Alınan iyi sonuçlar nedeniyle milli takımı kutlayan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım , "Camiamıza söz verdiğimiz gibi ilk kez katılmış olduğumuz Genç Kadınlar Goalball Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız ilk maçında İsrail'i 13-3, ikinci maçında İngiltere'yi 13-3 mağlup etti. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve ekibini kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye , Finlandiya 'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail 'i, ikinci maçında ise İngiltere'yi aynı skorla 13-3 mağlup etti.

Kaynak: AA

Finlandiya, England, Türkiye, İsrail, Spor, Son Dakika

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