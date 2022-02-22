Üye Girişi
Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! - Son Dakika

Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!

22.02.2022 10:29
Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Özellikle Chelsea ve Nice bu kulüpler arasından sıyrılırken, siyah beyazlı kulüp de bu transferde rotasını belirledi. Beşiktaş yönetiminin kapıyı 13 milyon euro'dan açacağı ifade edildi..

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta diğer yandan da yapılacak satışlarla ilgili ince hesaplar yapılıyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu. Geçen sezonki çifte kupalı zaferde büyük katkısı olan 2001 doğumlu kaleci, istikrarlı performansıyla devlerin radarına girdi.

MART AYINDA GÖRÜŞME

Fotomaç'ın haberine göre; Fransızlar, daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Chelsea'nin de Beşiktaş'tan mart ayı için randevu talep ettiği öğrenildi.

20 MİLYON EURO

Piyasa değerini 10 milyon euro seviyesine taşıyan Ersin için Beşiktaş'ın beklediği bonservis 20 milyon euro seviyesinde. Bşeşiktaş, yaşına göre hayli deneyimi olan ve güven veren Ersin'i düşük bir bedele bırakmak istemiyor.

YORUMLAR
500
Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor Samsunspor 17 maçtır sahasında kaybetmiyor Muş'ta 'baharın habercisi' kuzular anneleriyle buluştu Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Chelsea, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement