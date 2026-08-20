Genç Milli Sporcunun Hedefi 2028 Olimpiyatları - Son Dakika
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Genç Milli Sporcunun Hedefi 2028 Olimpiyatları

Genç Milli Sporcunun Hedefi 2028 Olimpiyatları
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Aksaray'dan 16 yaşındaki milli sporcu Abdullah Eren Yıldız, Avrupa şampiyonluğu ve rekorların ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kota alıp altın madalya kazanmayı hedefliyor. Babası ve antrenörü Hamdullah Yıldız, Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Aksaray'da 16 yaşındaki milli sporcu Abdullah Eren Yıldız, genç yaşında elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye rekorlarının ardından gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na çevirdi.

Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yıldız, çocuk yaşta havalı tabanca sporcusu babası Hamdullah Yıldız'ı izlemek için gittiği poligonda bedensel engelli milli para atıcı Hakan Çevik'in dikkatini çekti. Çevik'in yönlendirmesiyle havalı tüfekle tanışan Yıldız, kısa sürede büyük gelişme göstererek 10 yaşında lisanslı sporcu oldu.

Katıldığı ilk şampiyonada Türkiye birinciliği elde eden genç atıcı, kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı.

"Hem kamp dönemi hem de müsabakalarda çok heyecanlanmıştım"

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde antrenör babası Hamdullah Yıldız'ın desteğiyle çalışmalarını sürdüren Abdullah Eren Yıldız, AA muhabirine, ilk başladığında atıcılığın kendisine kolay gibi geldiğini ancak müsabakalardaki rekabeti görünce branşın ne kadar zor olduğunu anladığını söyledi.

İlk yarışmasına 10 yaşında katıldığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"25'in üzerinde madalyam ve 6 Türkiye rekorum var. Şubatta ilk defa milli takıma seçildim. Bulgaristan'da şubatta düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuma taktım. Milli takıma seçilmek benim için stresli bir dönem oldu. Hem kamp dönemi hem de müsabakalarda çok heyecanlanmıştım. Kamp sürecinde her gün çift antrenman yaptık. Milli takımda çok iyi arkadaşlıklar edindim. Polonya'da 1-12 Ağustos'ta düzenlenen Tüm Dallar U23 Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduk. Bulgaristan'da Türk bayrağını en üstte dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak beni çok gururlandırdı, hayatımın en iyi anlarından biriydi. Şimdi, 2027'deki Avrupa Şampiyonası için çalışıyorum. Asıl hedefim, her sporcu gibi ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Olimpiyatları'na kota almak ve orada altın madalya kazanmak."

"Tek gayemiz Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak"

Genç sporcunun babası ve Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hamdullah Yıldız ise atıcılığı çok sevdiğini ifade etti.

Poligonda atış antrenmanları yaptığı dönemde oğlu Abdullah'ın da kendisini izlediğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"2020'de oğlumun lisansını çıkardık. Aynı yıl katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu oldu ve ardından üst üste dereceler elde etti. Zaman zaman oğlumla rol karmaşası yaşadığımız oluyor ancak üstesinden geliyoruz. Haftanın dört günü antrenman yapıyoruz, bu süreci doğru yönetmek çok önemli. Hedefimiz hep daha yukarısı. Tek gayemiz Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak. Evladım bizi hep gururlandırdı inşallah bundan sonra da gururlandırmaya devam edecek."

Kaynak: AA

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