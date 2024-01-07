Genç Milli Eskrimciler İtalya ve Macaristan\'da Müsabakalarını Tamamladı

Genç milli eskrimciler, İtalya ve Macaristan'da düzenlenen dünya kupalarındaki müsabakalarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Udine kenti ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında 37 milli sporcu piste çıktı.

Budapeşte'de genç erkekler kılıç kategorisinde yarışan Tolga Aslan, çeyrek finalde veda ettiği organizasyonu 5'inci sırada tamamlarken Tolga Aslan, Yiğit Ayaz, Enes Talha Kalender ve Furkan Yaman'dan kurulu genç erkekler kılıç takımı 4'üncü oldu.

Udine'de gençler epe ve flöre kategorilerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda 18 milli sporcu arasında en iyi dereceyi elde eden Aleyna Ertürk, 13'üncü sırada yer aldı.