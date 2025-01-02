Genç Yüzücü Can Acar, 10 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Spor

Genç Yüzücü Can Acar, 10 Türkiye Rekoru Kırdı

Genç Yüzücü Can Acar, 10 Türkiye Rekoru Kırdı

Gaziantep'te yapılan Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakalarında, TED Ankara Koleji öğrencisi Can Acar, 15-16 yaş kategorisinde 10 yeni Türkiye rekoru kırarak dikkat çekti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etmeyi hedefleyen Acar, hem yüzmede hem de akademik kariyerinde başarılı olmayı istiyor.

02.01.2025 15:15  Güncelleme: 15:16
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GAZİANTEP'TE 20-22 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakalarında, TED Ankara Koleji Özel Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Can Acar, sırtüstü erkeklerde 15-16 yaş kategorisinde üç farklı mesafede kendisine ait Türkiye rekorlarını kırdı.

Genç yüzücü 56,40'lık derecesi ile kendisine ait 100 metre sırtüstü 15- 16 yaş ve 02.03,83'lük derecesi ile yine kendisine ait olan 200 metre sırtüstü 15 yaş Türkiye rekorlarını kırarak bireyselde 3 yeni rekorun sahibi oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Takımında spor yaşamına devam eden milli yüzücü, 24-28 Aralık 2024 tarihleri arasında yine Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında da rekorlarına devam etti. Can Acar, 50 metre sırtüstünde 25,34'lük derecesi ile 15 yaş, 100 metre sırtüstünde 55,29 ve 54,12'lik dereceleri ile 15 yaş ve 200 metre sırtüstünde 01.58,04'lük derecesi ile 15 yaş Türkiye rekorlarını kırarak bireyselde 4 yeni rekorun sahibi oldu. Can Acar ayrıca aynı müsabakada 4x100 karışık yarışında hem 15 hem 16 yaş; 4x50 metre karışık yarışında ise 15 yaş Türkiye rekorlarını kırarak bayrakta da 3 yeni rekor elde etti. Genç yüzücü düzenlen bu iki müsabakada toplam 10 Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı.

'HEDEFİM 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI'NDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK'

Can Acar, yüzmedeki yeni rekorları hakkındaki düşüncelerini ve gelecek hedefleri ile ilgili şunları söyledi:

"Yüzme hayatıma başladığımdan beri kurduğum en büyük hayal, ülkemi olabildiğince iyi bir şekilde temsil etmekti. Bu hayali gerçekleştirmek için verdiğim emeklerin sonucunda şu an 30'dan fazla Türkiye rekoruna sahibim ama bunun sadece bir başlangıç olduğunu düşünmek istiyorum. Önümüzdeki sezonlarda, Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonaları'nda kürsü görmek, milli takımlarda daha çok madalya ve başarı kazanmak ve en nihayetinde 2028 yılında Los Angeles'ta gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil eden bir sporcu olmak istiyorum. Akademik kariyerimi de spor kariyerim kadar kuvvetli tutma hedeflerine sahip biri olarak, Ivy League üniversiteleri veya Stanford Üniversitesi gibi Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden birinde tam burslu olarak hem okumak hem de spor kariyerime devam etmek istiyorum."

Can Acar'ın antrenörü TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yüzme Takımı Antrenörü Gökhan Denizli ise "Spor hayatına bizde başlayan ve elde ettiği başarılar sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan Can, sadece ulusal ve uluslararası yüzme sahnelerindeki üstün performansı ile değil aynı zamanda akademik başarıları ile ön plana çıkan bir sporcumuz. Bugüne kadar genç yaşta önemli başarılara imza atan Can için orta vadede Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonalarında kürsüye çıkma hedefindeyiz. Uzun vadede hedefimiz 2028 Los Angeles olimpiyatlarında ve sonrasında ülkemizde en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. Kendisi ile gurur duyuyoruz" dedi.

Genç yüzücünün rekorlarını Türkiye Yüzme Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve genç milli yüzücüyü tebrik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Genç Yüzücü Can Acar, 10 Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika

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