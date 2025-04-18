Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun\'da Başladı

TÜRKİYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, "Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası büyük bir enerjiyle başladı. Milli takımımız için de umut vaat eden günlerin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Hem bayanlarda hem de erkeklerde madalya umudumuz var" dedi.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 14-28 Nisan tarihleri arasında Samsun Bowling Akademisi'nde gerçekleşiyor. Şampiyonaya, 25 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu ve teknik ekip katıldı. Avrupa'nın en büyük tesislerin birinde şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, "Avrupa Gençler Şampiyonası'nda sporcularımız yarışmaya devam ediyor. Şampiyona büyük bir enerjiyle başladı, büyük bir motivasyonla başladı. Bizim milli takımımız için de umut vaat eden günlerin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Madalya umudumuz var. Hem bayanlarda hem erkeklerde. Ev sahibi olmanın avantajıyla Samsun'da inşallah bowling için bir mihenk taşı olacak bir başarı elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

İlk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Bayazıtlı, "Burada 25 ülkeyi misafir ediyoruz. Hem sporcularımız hem idarecilerimiz burada. Samsun'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Samsun halkı da bütün ülke sporcularına ve teknik heykellerine Anadolu halkı misafirperverliğini burada gösteriyorlar. Bizler de Gençlik Spor Bakanlığımızın himayesinde ilk kez böyle uluslararası bir organizasyon yapıyoruz. Biz de hem federasyon olarak hem de ülke olarak ilk kez böyle bir organizasyona ev sahibi yapıyoruz. İnşallah bu ilk organizasyonumuzu başarılı geçirip bundan sonra da hem ülkemize hem de dünyadaki diğer organizasyonları buraya taşıyarak başarılı etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Samsun'a yapılacak Bocce tesisleri hakkında da bilgi veren Bayazıtlı, "Bowling tesisimiz 2017 yılında Türk Sporuna kazandırılış bir tesis. Şimdi burada şampiyonlar yetiştiriyor. Aynı zamanda tesisimizin arkasında yine Gençlik Spor Bakanlığımıza ait olan bir boş arazimiz var. Burada da il müdürümüzle birlikte bir keşif yaptık, bir mühendislik çalışmasıyla birlikte burayı federasyonumuzun diğer branşı olan bocce branşına kazandırmak istiyoruz. Samsun ilimizde bocce branşı kuvvetli bir branş. Şampiyonlar yetişiyor, iyi antrenörlerimiz var. Alaçam'da devam eden bir testimiz var şu anda. İl müdürümüzle birlikte oraya da bakmıştık. Orada inşallah Türkiye'nin en iyi bocce testlerinden birisi olacak. İl müdürümüze de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah o tesisin Eylül ayına kadar bitmesini temenni ediyoruz. Bütün Alaçam'a da hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.