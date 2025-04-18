Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun\'da Başladı

Başkan Bayazıtlı, şampiyonada madalya umudunun yüksek olduğunu belirtti. 25 ülkeden sporcular katıldı.

18.04.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, "Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası büyük bir enerjiyle başladı. Milli takımımız için de umut vaat eden günlerin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Hem bayanlarda hem de erkeklerde madalya umudumuz var" dedi.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 14-28 Nisan tarihleri arasında Samsun Bowling Akademisi'nde gerçekleşiyor. Şampiyonaya, 25 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu ve teknik ekip katıldı. Avrupa'nın en büyük tesislerin birinde şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, "Avrupa Gençler Şampiyonası'nda sporcularımız yarışmaya devam ediyor. Şampiyona büyük bir enerjiyle başladı, büyük bir motivasyonla başladı. Bizim milli takımımız için de umut vaat eden günlerin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Madalya umudumuz var. Hem bayanlarda hem erkeklerde. Ev sahibi olmanın avantajıyla Samsun'da inşallah bowling için bir mihenk taşı olacak bir başarı elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

İlk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Bayazıtlı, "Burada 25 ülkeyi misafir ediyoruz. Hem sporcularımız hem idarecilerimiz burada. Samsun'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Samsun halkı da bütün ülke sporcularına ve teknik heykellerine Anadolu halkı misafirperverliğini burada gösteriyorlar. Bizler de Gençlik Spor Bakanlığımızın himayesinde ilk kez böyle uluslararası bir organizasyon yapıyoruz. Biz de hem federasyon olarak hem de ülke olarak ilk kez böyle bir organizasyona ev sahibi yapıyoruz. İnşallah bu ilk organizasyonumuzu başarılı geçirip bundan sonra da hem ülkemize hem de dünyadaki diğer organizasyonları buraya taşıyarak başarılı etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Samsun'a yapılacak Bocce tesisleri hakkında da bilgi veren Bayazıtlı, "Bowling tesisimiz 2017 yılında Türk Sporuna kazandırılış bir tesis. Şimdi burada şampiyonlar yetiştiriyor. Aynı zamanda tesisimizin arkasında yine Gençlik Spor Bakanlığımıza ait olan bir boş arazimiz var. Burada da il müdürümüzle birlikte bir keşif yaptık, bir mühendislik çalışmasıyla birlikte burayı federasyonumuzun diğer branşı olan bocce branşına kazandırmak istiyoruz. Samsun ilimizde bocce branşı kuvvetli bir branş. Şampiyonlar yetişiyor, iyi antrenörlerimiz var. Alaçam'da devam eden bir testimiz var şu anda. İl müdürümüzle birlikte oraya da bakmıştık. Orada inşallah Türkiye'nin en iyi bocce testlerinden birisi olacak. İl müdürümüze de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah o tesisin Eylül ayına kadar bitmesini temenni ediyoruz. Bütün Alaçam'a da hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Etkinlik, Türkiye, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:10:07. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement