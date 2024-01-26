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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi İkincisi Macaristan'da Oynanacak - Son Dakika
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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi İkincisi Macaristan'da Oynanacak

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikincisi, geçen yaz FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak. Türkiye'den Galatasaray ve Tofaş'ın mücadele edeceği turnuva, 2-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Gençler BCL, 9 farklı ülkeden 13 takımın katılımıyla genişletildi ve turnuva aynı zamanda FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'ye de ev sahipliği yapacak.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi İkincisi Macaristan\'da Oynanacak
26.01.2024 - 16:14,
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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) ikincisi, 2-7 Nisan tarihlerinde geçen yaz FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak.

İlki geçtiğimiz sene Tofaş'ın ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleşen ve 18 yaş altı takımlarına yönelik tek Avrupa çapındaki kulüp müsabakası olan Gençler BCL, 2 Nisan'da başlayacak ve şampiyonlar 7 Nisan'da belli olacak. Bu seneki turnuvada Türkiye'den Galatasaray ve Tofaş mücadele edecek.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi bu yıl 9 farklı ülkeden 13 katılımcı takımı kapsayacak şekilde genişletildi. İlk Gençler BCL şampiyonu Igokea m: tel de unvanını korumak için 2024'te turnuvada tekrar yer alacak. Turnuvada; AEK (Yunanistan), Basketball Academy Nymburk (Çekya), BK Opava (Çekya), EWE Baskets Juniors (Almanya), Galatasaray, Hapoel Jerusalem (İsrail), Lenovo Tenerife (İspanya), Porsche BBA Ludwigsburg (Almanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), Tofaş ve Debrecen takımları bulunuyor.

Turnuva, yalnızca son 19 Yaş Altı Dünya Kupası'na değil, aynı zamanda FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'ye de ev sahipliği yapan Olah Gabor Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

"Debrecen, gençlik dolu ve eğlenceli spor etkinliği için ideal bir sahne"

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos turnuva ile ilgili şunları söyledi:

"Geçen sene Tofaş Bursa'nın muhteşem ev sahipliği yaptığı Gençler BCL, turnuvanın geleceği açısından çıtayı oldukça yükseğe çıkardı. Turnuvanın ikincisinde bunu, yerli oyuncu kuralımız ve en iyi genç oyuncu ödülümüz gibi genç Avrupalı oyuncuların yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik sürekli çabalarımızla pekiştireceğiz. Daha da önemlisi, Gençler BCL hem oyuncular hem de turnuvayı takip eden genç basketbolseverler için çok eğlenceli. Uluslararası genç basketbolunun odak noktası haline gelen Debrecen, bu gençlik dolu ve eğlenceli spor etkinliği için ideal bir sahne."

Etkinliğin kura çekimi mart ayı başlarında yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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