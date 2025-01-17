Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Manisa'da - Son Dakika
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Spor

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Manisa'da

22-27 Nisan'da Manisa'da düzenlenecek turnuvaya 12 takım katılacak.

17.01.2025 22:17
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Avrupa'nın 18 yaş altı takımları için en prestijli kulüp turnuvası olan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, 22-27 Nisan'da Manisa'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek alt yaş kategorilerindeki organizasyona, Manisa'da Tarık Almış Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Turnuvada 8 ülkeden 12 takım mücadele edecek. Türkiye'yi Aliağa Petkim spor, TOFAŞ, Galatasaray ve Manisa Basket'in temsil edeceği organizasyonda Igokea m: tel (Bosna Hersek), Rytas Vilnius (Litvanya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Spartak Office Shoes (Sırbistan), Porsche BBA Ludwigsburg (Almanya), Pallacanestro Reggiana (İtalya) ve Telekom Baskets Bonn (Almanya) yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa olarak, gençler düzeyindeki spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ve mücadele edecek 12 takıma Manisa'mızda ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı son derece gururlu, mutlu ve heyecanlıyız. Manisa'nın dünya çapında tanınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos da "Türkiye Basketbol Federasyonunun 3. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapma konusundaki büyük heyecanları ve mükemmel koşulları bizi çok etkiledi. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi, genç oyuncuların sahada parlamaları ve kazandıkları tecrübeleri çeşitli sporcu atölye çalışmalarıyla zenginleştirebilmesi için harika bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz da federasyon olarak genç sporcuların uluslararası tecrübe kazanmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Bursa'nın başarılı ev sahipliğinden sonra, Manisa'da düzenlenecek olması, Türk basketbolu adına büyük bir mutluluk kaynağıdır. Basketbol Şampiyonlar Ligi ile ilk günden bu yana devam eden güçlü iş birliğimiz, eleme turları ve Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi başarılı organizasyonlar sayesinde son iki yılda daha da gelişti. TBF olarak bu değerli iş birliğinin önümüzdeki dönemde de büyüyerek gelişeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Manisa'da - Son Dakika

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