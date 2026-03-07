Gençler Boks Milli Takımı'nın Altın Hedefi

Gençler Boks Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan her sıklette altın madalyayla dönmek istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 8-15 Mart'ta yapılacak Dünya Gençler Boks Kupası kapsamında Kastamonu Kadı Dağı Boks Eğitim Kamp Merkezi'nde girdiği kampı tamamladı.

Organizasyonda Türkiye'yi 50 kiloda Cengizhan Akçimen, 55 kiloda Muhammet Ali Arlı, 60 kiloda Alparslan Civelek, 65 kiloda Alparslan Şenol ve 70 kiloda Hakan Arda İlgün temsil edecek.

Milli takım, organizasyondan tüm sıkletlerde altın madalya ile dönmek istiyor.

Türkiye Boks Federasyonu Gençler Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Dursunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da girdikleri 20 günlük kampı tamamladıklarını söyledi.

Dünya Kupası'nda Gençlik Olimpiyatları'na kota verildiğini ifade eden Dursunoğlu, "Mental, fiziksel ve teknik olarak güzel hazırlandığımızı düşünüyoruz. Türk Milli Takımı'nın her zaman hedefi bütün sıkletlerde altın madalya almaktır. Bizim hedefimizde tüm sıkletlerde altın madalya ve tüm sıkletlerde kota almak." dedi.

Organizasyona 85 ülkenin katılacağına işaret eden Dursunoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın her bir tarafından, bütün kıtalardan toplamda 500 boksör var. Bangkok'ta yapılacak maçlarda her sıklette dört boksöre kota verecekler. Ondan sonraki süreçte bir kota maçı daha olacak. Oradan da dört boksöre daha verecekler. O şekilde toplam her sıklette sekiz boksör ekim ayının sonunda yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları'na katılacak."

"Sporcularımız şu an moral motivasyon olarak çok iyi"

Kampın verimli geçtiğini belirten Dursunoğlu, "Federasyon Başkanımız Sayın Suat Hekimoğlu bize tüm imkanları, tüm olanakları sağlıyor. Biz de bu imkanlar dahilinde elimizden geldiği kadar güzel şekilde hazırlanıyoruz. Sporcularımız şu an moral motivasyon olarak çok iyi. İyi hazırlandık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Türkiye Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Olimpik Kadro Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran hocamıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de başarılı olarak hem ülkemizin hem de federasyon yetkililerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Alparslan Şenol ise babası sayesinde boksa başladığını belirtti.

Güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini söyleyen Alparslan, "Hedefim Gençlik Olimpiyatları'na kota alabilmek. Burada ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Cengizhan Akçimen de kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret ederek, "Tayland'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyorum. Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı yükseklere çıkarmak. Dünya Kupası'nda kota almak." dedi.