Gençler Dünya Kupası Heyecanını Paylaştı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştığı maç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde kurulan dev ekranlarda gençler tarafından heyecanla takip edildi.

Karşılaşma öncesinde gençler, İmam Şafi-i Camisi'nde düzenlenen sabah namazı programı ve gençlik merkezinde düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Katılımcılara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Dev ekran karşısında maçı takip eden gençler, ay-yıldızlı ekibe maç boyunca destek verdi. Büyük bir heyecanla izlenen mücadelede zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, tribün atmosferini aratmayan görüntüler oluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte gençler, milli takım sevgisini ve dünya kupası heyecanını birlikte yaşadı. Karşılaşma Avustralya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, gençler organizasyondan memnuniyet duydu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşan Gençlik Merkezleri Müdürü Murat Karataş, "Gençlik merkezi olarak gençlerimizle sabah namazında buluştuk. Ardından gençlerimizle birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını gençlik merkezimizde yaşadık. Güzel mücadele ettik, güzel oynadık ama olmadı. Milli takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" dedi. - MUŞ