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Gençler Eskrim Federasyon Kupası ve Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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Gençler Eskrim Federasyon Kupası ve Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası Ankara'da düzenlenecek

Gençler Eskrim Federasyon Kupası 21-23 Aralık tarihlerinde, Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası da 24 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Gençler kategorisinde 387 sporcu, Büyükler kategorisinde ise 130 sporcu mücadele edecek.

Gençler Eskrim Federasyon Kupası ve Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası Ankara\'da düzenlenecek
20.12.2023 - 11:35,
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Gençler Eskrim Federasyon Kupası 21-23 Aralık tarihlerinde, Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası da 24 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, yarın Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda başlayacak Gençler Eskrim Federasyon Kupası'na 23 ilden 387 sporcu katılacak. Organizasyonun ilk gününde epe, ikinci gününde kılıç, son gününde de flöre disiplinindeki müsabakalar yapılacak.

Aynı spor salonunda, 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek Büyükler Flöre Açık Turnuvası'nda ise 14 ilden 130 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gençler Eskrim Federasyon Kupası ve Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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