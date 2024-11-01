Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası’nda İlk Gün Tamamlandı

Spor

İstanbul'da düzenlenen Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) açıklamasına göre, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde genç erkekler flöre karşılaşmaları yapıldı.

Bu kategoride Fransız Antoine Spichiger birinci olurken, İtalyan Mattia de Cristofaro da ikinciliği elde etti. Rus Pavel Puzankov ile Singapurlu Keyan Loo da üçüncülüğü paylaştı.

Bugün piste çıkan milli sporculardan Halis Genç 89, Ada Budak 102, Poyraz Ege İlman 119, Kıvanç Kırtay 122, Doruk Tosun 149, Tan Sezer 152, Kağan Ziya Aydın ve Hakkı Rüzgar Elvan 168, Kayhan Sırmacı 171, Arda Barış Demircan 173, Efe Döndaş 207, Berk Kıran 208, Çağan Çip 210, Sarp Öztürk ve Ali Eren Girgin 222, Egemen Erdinç 225, Cem Güneş 228, Hikmet Deniz Yıldız da 229. sırada organizasyonu tamamladı.

Dereceye giren sporcu ve antrenörlerine, kupa ve madalyalarını TEF Başkanı Abdurrahman Karataş ve yönetim kurulu üyesi uluslararası hakem Ilgın Güçlüer Sürekcigil takdim etti.

Organizasyona yarın genç kadınlar flöre karşılaşmalarıyla devam edilecek.