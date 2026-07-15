Adana'da Muaythai Şampiyonası Başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası, Adana'da başladı.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya, 65 ilden 622 sporcu katılıyor.

Şampiyonda geçit töreninin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar ve merhum Hayri Doğan Hozanlı için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, törende, milletin vergileriyle, kaynaklarıyla alınan silahları, tankları yine bu milletin üzerine boşaltan, süren hain FETÖ'nün düzenlediği darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.

O gün şehit olanlar ve gazilerin fedakarlığı sayesinde bugün burada sporcuları güzel bir ortamda, özgürce ağırladıklarını ifade eden Yavuz, "Belki o gün bu vatanın evlatları canını ortaya koymasaydı, FETÖ'cü hainlere karşı göğsünü siper etmeseydi, bugün belki de biz bu ortamları göremeyecektik. O karanlık geceyi Allah bir daha bu millete yaşatmasın." diye konuştu.

Yavuz, Adana'nın her spor branşında olduğu gibi muaythaide de dünden gelen birikimini geleceğe taşıyarak daha nice sporcular yetiştireceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Kazananlar dünya şampiyonasına katılacak

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da sporcuların şampiyonaya 7 bölgedeki müsabakalar sonucu geldiğini belirterek "Şampiyon olmanız halinde ülkemizi, bayrağımızı Yunanistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında temsil edeceksiniz. Antrenörlerinize ve sizlere hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon, 19 Temmuz'da sona erecek.