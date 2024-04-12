Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlılar, antrenmanı bireysel şut çalışmasıyla noktaladı.
Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Wu Shaocong, Rahman Buğra Çağıran ve Gaetan Laura, Ankara Keçiörengücü maçının kadrosunda yer almadı.
Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?