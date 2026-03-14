Gençlerbirliği Beşiktaş'a Hazır

14.03.2026 20:46
Gençlerbirliği, Beşiktaş ile oynayacağı maça yönelik son antrenmanını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Natura Dünyası Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı, topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çabukluk ve koordinasyona yönelik oyunların yer aldığı çalışma, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktik ile duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Antrenmanı saha kenarından izleyen Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, oyunculara maç öncesi moral verdi.

Başkent ekibinde, bu önemli maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Abdurrahim Dursun'un ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

