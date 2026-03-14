Gençlerbirliği Beşiktaş'ı Ağırlıyor

14.03.2026 08:52
Gençlerbirliği, Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. Hedefleri galibiyet ve puan farkını açmak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 12. sırada girdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, kuruluşunun 103. yılını kutladığı haftada Beşiktaş'ı yenerek hem galibiyet özlemini sonlandırmayı hem de küme düşme hattıyla puan farkını açmayı amaçlıyor.

18 gün süren Levent Şahin döneminden sonra teknik direktörlük görevine bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i getiren başkent temsilcisi, son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği, 2 puan alabildiği son 3 haftada gol sevinci yaşayamadı.

Alanyaspor maçında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, Demirel'in görev vermesi durumunda Beşiktaş'a karşı oyanayabilecek. Bir ay süren sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Evinde "bir başka"

Natura Dünyası Gençlerbirliği, evindeki son 7 lig maçında mağlup olmadı.

Gençlerbirliği, sahasında son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'nda çıktığı 7 lig maçında (4 galibiyet, 3 beraberlik) sahadan puansız ayrılmadı.

Başkent temsilcisi, Ankara'da bu sezon RAMS Başakşehir (2-1) ve Trabzonspor (4-3) gibi üst sıraları hedefleyen takımları da yenmeyi başardı.

Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda ulaştığı 25 puanın 19'unu Eryaman Stadı'nda topladı.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmandaki tek galibiyetini ise 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.

Kaynak: AA

