Gençlerbirliği, Galatasaray\'a 2-1 Yenildi

SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, puan farkını artırmak için mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını söyleyerek, "Gençlerbirliği de küme düşme hattında. Normalde de puana ihtiyacı vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama ilk yarı golle başladık. Skoru yakaladık aslında 2'nci yarı 60'ıncı dakikada attığımız golle 3-0 ile maç bitmişti ama hakemler özellikle VAR'dan gelen uyarıyla maçı tekrar başlattılar. Ardından yediğimiz gol ile 2-1'lik skor. Burada zaman zaman rakibimizin de iştahı arttı. Bizim zaman zaman oyunu koruma düşüncemiz oldu. Değişiklikle beraber oyunu oturttuk. Kazanmasını bildik. Pozisyonları vermedik ama yediğimiz gol biraz daha oyun içerisinde 2-2 olursa, 1 gol daha yersek duygusunu hem oyunculara hem kenarda bize yaşattı. Maçı daha rahat bir şekilde götürebilirdik ama Gençlerbirliği iyi mücadele ortaya koydu. Gençlerbirliği'ni de mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

'HAKEMLER VAR ODASI NE DERSE ONU VERİYORLAR'

Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol hakkında yorum yapan Buruk, "Bizden sonra çok daha net, bizim pozisyonlarla karşılaştığında çok daha ofsayta benzeyen pozisyonlara birçok takım gol attı. VAR odasından bir uyarı gelmedi. Bugünkü golde Yunus'un direkt olarak bir pozisyonu etkilediğini düşünmüyorum. Çekilen çizgiye de baktığımızda rakip yine ofsaytı bozuyormuş gibi gözüküyor. Kendileri çektikleri çizgi bile burada bence rakibin ofsaytı bozduğunu gösteren bir çizgi. Gidip seyrettikten sonra da bu kararı veriyor hakem. Ben onlara da şaşırıyorum bazen. Seyrettikten sonra kararından dönme gibi bir şey de olmuyor. Hakemlerin büyük bir bölümü gidip seyredip VAR odasından ne derlerse onu veriyorlar. O da beni şaşırtıyor açıkçası. Benim için daha komik olan Sallai'ye gösterilen sarı kart. Mücadelede topu almış sarı kartı gösteriyorsun. 2'nci sarı kartı görmesin diye ben sahanın en iyi oyuncularından birini oyundan çıkartıyorum. Ben kulübeden görüyorum bunu. Biz tabii ki destek olalım hakemlerimize, onların yanında olalım. Genç hakemler hata yapabilirler ama takımların hepsi aynı anda aynı sesi çıkartır mı? O yüzden biraz daha iyi eğitilmeleri, daha özgüvenli olmaları gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE KUPASI'NDA BİZ DE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİZ'

Gençlerbirliği'nin hafta içinde oynanacak olan Türkiye Kupası çeyrek finalinde rotasyona gideceğini düşündüğünü söyleyen Okan Buruk, "Biz de tabii ki bunu düşünüyoruz çünkü yaklaşık 50'nci maça doğru yaklaşıyoruz. Çok fazla maç ve Şampiyonlar Ligi oynadık. Bunun yanında bir de milli takımda oynayan oyuncularımız var. Maç sayısı çok fazla. Burada hafta içi de oynayabilecek, hafta sonuna da kullanabileceğimiz oyuncuları kullanmaya çalışacağız" yorumlarında bulundu.

VOLKAN DEMİREL: ÇOK BASİT GOLLER YEDİK

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise maçta çok erken gol yediklerini hatırlatarak, "Maçın başında yediğimiz gol sonrasında ilk yarının bitimine 2-3 dakika kala yediğimiz gol var. Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Galatasaray bu ligin lideri. 2'nci yarıda yapmış olduğumuz değişikliklerle aslında plan şuydu; bunu söylesem ne kadar önemseyeceksiniz bilmiyorum ama ilk 60 dakika skoru golsüz götürseydik gol atacağımızı biliyordum. Dediğim gibi bugün galip gelsek çok iyi olurdu ama geldiğimden beri söylüyorum önümüzdeki maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Ligde kalmak için uğraşacağız" ifadelerinde bulundu.