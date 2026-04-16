Gençlerbirliği: Göztepe Anısı ve Galatasaray Maçı

16.04.2026 23:28
Başkan Çakmak, Göztepe hakeminin Galatasaray maçında da görev almasını eleştirdi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, kırmızı-siyahlı takımın 28. haftadaki Göztepe karşılaşmasında görev yapan hakemin 30. haftadaki Galatasaray maçını da yöneteceğine dikkati çekerek "Göztepe maçıyla ilgili anılarımız çok taze ve çok da iyi anılar değil." dedi.

Çakmak, AA muhabirine, Antalya bölgesinden 30 yaşındaki genç hakem Batuhan Kolak'ın ligdeki sarı-kırmızılı rakiplerle "kritik dönemlerde" oynadıkları müsabakalara atandığını dile getirerek "2 haftada bir aynı hakem. Hatırlatırım, genç hakemimiz iki hafta önce de Ankara'daydı. Eryaman'da kendisini misafir ettik. Genç hakemlerin yetişmesi, tecrübe kazanması, bu sene olmadı ama 4 sene sonraki Dünya Kupası'nda yer alması için elbette böyle önemli maçlarda görev yapmaları gerekiyor. Ancak iki hafta önceki Göztepe maçıyla ilgili anılarımız çok taze ve çok da iyi anılar değil. Galatasaray maçını bir gözümüz hakemde takip edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki hakemden iki takımın da şikayetçi olmayacağı bir maç izleriz. VAR'daki hakemlerimiz de teknolojik imkanları futbolu güzelleştirmek için kullanacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Takımın son dönemde yaşadığı sıkıntılara da değinen Çakmak, "Gol yollarındaki eksiklik üzerine bir spor kulübü başkanı taktik anlamda bir şey söylemez, söyleyemez. Ama son maçlarımızı düşündüğümüzde, zaman zaman maçta parlayan ya da parlamaya yakın performanslarımız olduğunda gelen VAR müdahaleleri, penaltı kararları ve bazı anlara sıkışmış kişisel hatalarla goller yedik. Sonrasındaki çaba da skoru değiştirmeye yetmedi. Bunun yapısal değil, kötü tesadüf olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

100'üncü maçta 100'üncü gol iddiası

Galatasaray maçının iki takımın ligdeki konumundan bağımsız ayrıca özel anlamlar taşıdığına vurgu yapan Çakmak, "Maçın önemli olduğu şuradan belli; Gençlerbirliği ile Galatasaray 100. karşılaşmasını yapacak. Bu maçtaki ilk golümüz de sarı-kırmızılılara attığımız 100. golümüz olacak. İki köklü camianın karşılaşması bu." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya ilginin büyük olduğunu aktaran Çakmak, "Gerek medyanın hafta boyunca bize gösterdiği alaka gerekse maç biletlerine dair muazzam talep maçın önemini gösteriyor. Ümit ediyorum ki bu ilginin karşılığını verecek güzel bir oyun olur sahada ve Gençlerbirliği kazanır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

