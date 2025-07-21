Gençlerbirliği Henry Onyekuru'yu Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından " Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.

Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.