Gençlerbirliği Henry Onyekuru'yu Transfer Etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği Henry Onyekuru'yu Transfer Etti

21.07.2025 19:59
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Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını sosyal medya ile duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından " Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.

Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Henry Onyekuru'yu Transfer Etti - Son Dakika

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