Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından " Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.
Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Henry Onyekuru'yu Transfer Etti - Son Dakika
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