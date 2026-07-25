Gençlerbirliği İkinci Etap Kampını Tamamladı

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladı.

Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-siyahlı ekip, 16 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmalarını dün Kasımpaşa ile oynadığı ve sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı. Başkent ekibinde futbolculara 3 gün izin verilirken, kırmızı-siyahlı takımın 3'üncü etap çalışmalarına 28 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda devam edeceği öğrenildi. Gençlerbirliği, 6 Ağustos'a kadar Düzce'de çalışmalarını sürdürecek.