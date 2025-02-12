Gençlerbirliği İkincilik İçin Aday! - Son Dakika
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Gençlerbirliği İkincilik İçin Aday!

Gençlerbirliği, Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek ikincilik mücadelesinde güçlü bir aday oldu.

12.02.2025 20:04
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- Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"İkincilik için biz de net bir adayız"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"İstediklerimizin çoğunu yapamadık "

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında bugün oynanan Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hem Erzurumspor hem de Gençlerbirliği için çok kritik bir maç olduğunu belirterek, "Daha önce Iğdır işte Erzurum, Bolu galibiyetlerimiz. Geçen hafta sahamızda beraberlik yaşadık. Buraya gelirken de gerçekten hem iyi bir takım hem de kötü bir zeminde oynayacağımızı biliyorduk. Yani rakibin özellikle duran toplardaki gol istatistiği çok yüksekti. Formasyon anlamında baktığımızda 3-4-2-1 dizilişi sahada. Zaman zaman bunu diğer maçlarda 3-5-2-1-2 gibi diziliyorlardı. Bunun da savunma anlamında çalıştık, maça iyi girdik. Aslında maçın istediğimiz bölümünde attığımız golle öne geçtik. Bu bizim için arttıydı. Rakibin tabii ki oyun kontrolünü belki zeminden dolayı çok kaleden oyun kurmamayı tercih ettik. Biraz uzun oynamayı tercih ettik. Çünkü zemin buna elverişli değildi. Skordan sonra belki geçişte yakalayacağımız pozisyonlar olabilirdi. Değerlendiremedik ama 30. dakikadan sonra duran toplarla Erzurumspor kalemize geldi. Yine istatistik çalışmamıza rağmen oradan gol yedik. İkinci yarı bizim için iyi bir başlangıç yapamadık. Sonuçta rakip kazanmak için oynuyor. 78. dakikada Amirtan'la golü bulduktan sonra da artık oyun bizim lehimize daha bir avantaj sağladı. Kazandığımız için mutluyum. Çok önemli bir galibiyet zirve yarışında. Evet belki Kocaelispor biraz daha puan anlamında önde ama ikincilik için biz de net bir adayız. Zorlu bir deplasmandan önemli bir 3 puanla dönüyoruz" dedi.

Hakan Kutlu: "Zeminimiz deplasman takımlarına fayda veren bir zemin"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçın bir büyük bir bölümünde istediklerini sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Sadece 45 dakika ile 67 dakika arasında gerçekten hem oyun üstünlüğü hem pozisyonun üstünlüğünü ele geçirmiştik. O dakikalar arasında girdiğimiz 3-4 tane çok net gol pozisyonu vardı. Onlardan bir tanesini gol yapabilsek, 2-1 öne geçtiğimiz zaman maçının seyri değişebilirdi. Rakibimiz de gerçekten çok istedi bugün maçı. Ne yazık ki 1-0 mağlup başladık. İlk yediğimiz gole çok fazla değinmek istemiyorum ama kesinlikle faul idi. Başlangıcı yüzde yüz bir faul olan bir golle başladık. Tabii geriye düştüğümüz zaman bu tip sahalarda zemin de biliyorsunuz zaten çok fazla değinmek istemiyorum. Ama tekrar skor yakalamak, öne geçmek çok zorlaşıyor. İç sahada son 5-6 maçtır istediğimiz oyunu da sergileyemiyoruz. Kazandık, skorları aldık son 2-3 maç ama yine istediğimiz futbolu içeride sergileyemedik. Tabii belli başlı sebepleri var. Antrenman sıkıntısı yaşıyoruz, zeminimiz deplasman takımlarına fayda veren bir zemin. Çünkü kapanıp kontratak oynayabilen, uzun oynayabilen takımlar. Ama biz iç sahada olduğumuz zaman, topa daha çok hakim olup pozisyon üretmeye çalışan, futbol oynamaya çalışan takım görüntüsünde olmak zorunda olduğumuz için, istediklerimizin çoğunu yapamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Onlar da gerçekten istediler, mücadele ettiler. 4 gün sonra bir Erokspor maçımız var. İnşallah burada kaybettiğimiz 3 puanı o maçta telafi edip yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği İkincilik İçin Aday! - Son Dakika

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