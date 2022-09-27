Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in sonraki satıştan payı için Fenerbahçe ile anlaşamadık - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in sonraki satıştan payı için Fenerbahçe ile anlaşamadık

27.09.2022 14:46

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'in sonraki satışından payından vazgeçmek için sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile para konusunda orta yolu bulamadıklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yeni teknik direktörleri Taşkın Aksoy'un imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALİ KOÇ İSTEDİĞİMİZİN YARISINI TEKLİF ETTİ"

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye sattıkları Arda Güler'in sonraki satışından payı konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir görüşme yaptığını anlatan Akdaş, "Fenerbahçe'yle konuştum belli miktar istedim. Ali Koç'la görüştüm. İstediğimizin yarısını teklif etti. Kabul etmedik. Teklif ettikleri paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz, uygun bir miktarda anlaşırsak bu payı vereceğiz." dedi.

Akdaş, Fenerbahçe'ye sattıkları bir başka genç isim Emir Ortakaya'nın da sonraki satışından yüzde 20 paylarının olduğunu söyledi.

"İRFAN CAN'IN SONRAKİ SATIŞINDAN YÜZDE 25 PAY VARDI ANCAK SÖZLEŞMEYİ BULAMADIK"

Niyazi Akdaş, vefat eden kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuştu. İrfan Can'ın 2017'de İstanbul ekibine transfer olduğunu o dönemde de kendisinin yönetimde yer aldığını hatırlatan Akdaş, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı. Rahmetli Cavcav'ın zamanında imzalanmıştı. Kulüpte böyle bir sözleşme bulamadık, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Göksel (Gümüşdağ) Bey'e 'Siz de var mı sureti?' diye, 'Yok öyle bir sözleşme imzalamadık.' dedi. Aslında Başakşehir'in Fenerbahçe'ye satışından yüzde 25'imiz vardı. İki kulüp arasındaki sözleşme var ama hep mağdur Gençlerbirliği oluyor. Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, 'Biz bunu imzaladık.' diyor ama yok ortada."

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir Futbol Kulübünden 2021 yılında 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

YORUMLAR
500
Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Arda Güler, hastalığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Arda Güler, hastalığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Kaynak: AA

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in sonraki satıştan payı için Fenerbahçe ile anlaşamadık - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:36:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş: Arda Güler'in sonraki satıştan payı için Fenerbahçe ile anlaşamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement