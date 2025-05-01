Gençlerbirliği'nde Süper Lig Umudu - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği'nde Süper Lig Umudu

Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaşırken, Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıkışa geçti.

01.05.2025 11:13
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Trendyol 1. Lig'de 3. sırada yer alan Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonunun son iki haftasına Süper Lig hasretini sonlandırmak için umutlu giriyor.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk periyodunda istikrarlı performans sergileyemeyen başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun gelmesiyle farklı bir kimliğe büründü ve zirve tırmanışına geçti.

Lige verilen araya 13. sırada giren Gençlerbirliği, daha sonra Eroğlu yönetiminde çıkışa geçerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Dört sezondur Trendyol 1. Lig'de yer alan başkent temsilcisi, bu süreçteki en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

Söz konusu 11 maçlık dönemde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 3. sıraya yerleşti.

Başkent ekibinin bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar ise şöyle:

HaftaKarşılaşmaSkor
18Sakaryaspor-Gençlerbirliği0-0
19Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor3-0
20Gençlerbirliği-Kocaelispor1-0
21Geosis Boluspor-Gençlerbirliği0-2
22Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK2-0
23Gençlerbirliği- Esenler Erokspor1-1
24Erzurumspor FK-Gençlerbirliği1-2
25Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor3-0
26 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği3-3
27Gençlerbirliği- Manisa FK3-0
28Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği1-1

Üst üste 2 maç kaybetti ama toparlanmasını bildi

Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi sezonun 29. haftasında sona erdi. Konuk ettiği Çorum FK'ye 2-1 yenilen başkent ekibi, ardından deplasmanda İstanbulspor'a 5-0 mağlup oldu.

Üst üste iki maç kaybeden Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri toparlanmasını bilerek, yeni bir yenilmezlik serisi başlattı.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u Ankara'da tek golle geçen kırmızı-siyahlılar, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Central Hospital Ümraniyespor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-1 yenerek üst üste 3. maçını kazanan Gençlerbirliği, ardından Süper Lig için mücadele ettiği rakipleri Solwie Energy Fatih Karagümrük (0-0) ve Teksüt Bandırmaspor (1-1) ile berabere kaldı.

Geçen hafta Adanaspor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönen ve 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 3. sıradaki Gençlerbirliği, puanını 62'ye yükseltti.

Hüseyin Eroğlu etkisi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu göreve geldikten sonra çıktığı 19 maçta 39 puan toplayan (11 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet) Gençlerbirliği, bu süreçte hanesine en fazla puan yazdıran takım oldu.

Eroğlu, 4 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmayı hedefleyen Gençlerbirliği'nin başında maç başına 2.05 puan ortalaması tutturdu.

Bu 19 maçlık bölümde Kocaelispor ve İstanbulspor 34, Geosis Boluspor 33, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 32 puan topladı.

Fikstür avantajına sahip

Puan tablosunda Fatih Karagümrük'ün 1 puan gerisinde yer alan başkent ekibi, 37. haftada Sakaryaspor'u ağırlayacak, son maçını ise küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacak.

Fatih Karagümrük ise kümede kalma mücadelesi veren Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda, play-off'u hedefleyen Alagöz Holding Iğdır FK ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Ligi 2. bitirip direkt Trendyol Süper Lig'e çıkmayı amaçlayan Gençlerbirliği, sezonu 3. sırada tamamlaması halinde ise doğrudan play-off finaline yükselecek.

En fazla gol katısı Metehan ve Amilton'dan

Gençlerbirliği, 36 haftalık periyotta 51 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.

Kırmızı-siyahlıların bu sezon şu ana kadarki en golcü ismi, fileleri 14 kez havalandıran kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu oldu. Adanaspor maçında fileleri 2 kez havalandıran Brezilyalı Amilton ise bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Ara transfer döneminde takıma katılan forvet oyuncuları Daniel Popa ve Leo Gaucho da 5'er gol kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Süper Lig Umudu - Son Dakika

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