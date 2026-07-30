Gençlerbirliği'nde Transfer İhtiyacı - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Transfer İhtiyacı

Gençlerbirliği\'nde Transfer İhtiyacı
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Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, transfer yapılması gerektiğini vurguladı.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde üçüncü etap kamp çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin "Transfer lazım" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının 3. etabını Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği, son hazırlık maçını Ankara Keçiörengücü ile yaptı. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. Takıma mutlaka transfer yapılması gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Hazırlık kamplarımızın 3. etabını Topuk Yaylası'nda yapıyoruz. Burada ilk hazırlık maçımızı Keçiörengücü ile oynadık. Genç arkadaşlarımız sahada yer aldı. İkinci yarıda kadromuzu biraz değiştirdik ama yine genç oyuncular vardı. Güzel bir maç oldu. Hazırlık kampı olarak da başından beri takımın uyumlu olmasından dolayı güzel bir kamp sezonu geçiriyoruz. Ancak hala daha beklediğimiz transferler var. Yapılması gereken takviyeler var. Çok pozitif oyuncu grubum var. Onların da ihtiyacı olan yeni arkadaşların aralarına katılması gerekiyor. Hala daha lige yaklaşık 2 hafta kaldı. Transfer bekliyoruz, inşallah alınacak" diye konuştu.

"Gündemimiz Fenerbahçe değil, transfer"

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nin gündeminde henüz Fenerbahçe olmadığını ve şu anda tek hedeflerinin transfer olduğunu vurgulayan Metin Diyadin, "Onu da o hafta konuşuruz. Şu anki gündemimiz transfer yapmak ve takıma oyuncu katmak. Bunun haricinde bir gündemimiz yok. Diğer türlü zaten gayet uyumlu bir ekibimiz var, güzel de çalışıyoruz. Yine söylüyorum bu kadar oyuncu grubuna, pozitif olan bu takıma gerekli takviyelerin yapılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçını ondan sonra son hafta düşünürüz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Transfer İhtiyacı - Son Dakika

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