Gençlerbirliği'nde Yeni Teknik Direktör: Levent Şahin

16.02.2026 16:51
Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in yerine Levent Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

GENÇLERBİRLİĞİ, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin'le anlaştığını duyurdu. Çaykur Rizespor maçı sonrası Metin Diyadin ile yolları ayıran başkent ekibi, Levent Şahin ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Gençlerbirliği'nden anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için teacrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Levent Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

16:57
