Gençlerbirliği'nin 103. Yılı Kutlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği'nin 103. Yılı Kutlandı

13.03.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, 103. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen iftar programıyla kutladı.

Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt kulübü Gençlerbirliği'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı camia, 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Etkinliğe Gençlerbirliği yönetimi ve kurulları, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Volkan Demirel, futbolcular, Ankara milletvekilleri, bürokratlar, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, kulüp personeli, taraftar grubu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Başkent ekibinin genel sekreteri Hakan Kaynar, yaptığı konuşmada, Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) okul takımına seçilmeyen öğrencilerin girişimleriyle 14 Mart 1923'te temelleri atılan Gençlerbirliği Kulübünün kuruluş hikayesini anlattı.

Kaynar, "Aslında bu hikayenin içinde ve dolayısıyla mayamızda isyan, tutku ve arkadaşlık var. Dolayısıyla Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'na girme şansına erişmiş her üyenin ve taraftarın, her zaman bu üç ilkeyi hatırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel bahar akşamında, iftarda gelip bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Arda Çakmak'ın rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını belirten Kaynar, "Kendisinin selamlarını, aynı zamanda özürlerini iletmekle görevlendirildim." dedi.

Kaynar, 51 yıldır Ankara'da yaşadığını belirterek, "Ankara'ya ait olmanın en güzel yollarından biri 'Gençlerbirlikli' olmak benim için. Ankara'nın denizi yok ama Gençlerbirliği var." diye konuştu.

İftarın ardından gerçekleştirilen kutlamalarda müzik dinletisi sunuldu. Gençlerbirliği Kulübünün 103. kuruluş yıl dönümü etkinliği, alkış ve tezahüratlarla sona erdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:51:22. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.