Gençlerbirliği, Recep Karatepe ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlerbirliği, Recep Karatepe ile anlaştı

Gençlerbirliği, Recep Karatepe ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapan Recep Karatepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Karatepe, daha önce Ersun Yanal'ın ekibinde yer almış ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'da görev yapmıştır. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Karatepe'nin tecrübeli bir teknik adam olduğunu ve başarıya mecbur olduğunu belirtmiştir.

31.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapan Recep Karatepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik adamlık kariyerinin ilk dönemlerinde Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'da görev alan 46 yaşındaki Karatepe, 2020-2021 sezonunda ise Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ile çalıştı.

Başkent ekibinin Süper Lig'den küme düşmesinin ardından İsmail Kartal'ın ekibine giren UEFA Pro Lisans sahibi Karatepe, Kartal'ın sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı ikinci ve üçüncü dönemlerinde kulübede yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, değerli bir teknik adama takımı emanet ettiklerini dile getirdi.

Osman Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada Recep Karatepe'nin Ankara doğumlu olduğunu, teknik direktörlüğe başkentte başladığını ve kırmızı-siyahlı kulüpte de görev aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tercihimizi maddi koşulları düşünerek yapmadık. Yeni anlayışa sahip bir yönetimimiz var ve bu yeniliği teknik direktör seçimimizin iyi yansıttığını düşünüyorum. Hocamız genç, teknolojiye hakim, kulübü biliyor ve başarıya mecbur. Ekibini kaliteli isimlerden kuracak. Değişimi kulübümüzde defalarca çalışmış isimlerle yapamayız. Hocamızın başarılı olacağına inancımız tam."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İsmail Kartal, Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Recep Karatepe ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:19:31. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Recep Karatepe ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement