Gençlerbirliği, Recep Karatepe ile anlaştı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapan Recep Karatepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik adamlık kariyerinin ilk dönemlerinde Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'da görev alan 46 yaşındaki Karatepe, 2020-2021 sezonunda ise Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ile çalıştı.

Başkent ekibinin Süper Lig'den küme düşmesinin ardından İsmail Kartal'ın ekibine giren UEFA Pro Lisans sahibi Karatepe, Kartal'ın sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı ikinci ve üçüncü dönemlerinde kulübede yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, değerli bir teknik adama takımı emanet ettiklerini dile getirdi.

Osman Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada Recep Karatepe'nin Ankara doğumlu olduğunu, teknik direktörlüğe başkentte başladığını ve kırmızı-siyahlı kulüpte de görev aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tercihimizi maddi koşulları düşünerek yapmadık. Yeni anlayışa sahip bir yönetimimiz var ve bu yeniliği teknik direktör seçimimizin iyi yansıttığını düşünüyorum. Hocamız genç, teknolojiye hakim, kulübü biliyor ve başarıya mecbur. Ekibini kaliteli isimlerden kuracak. Değişimi kulübümüzde defalarca çalışmış isimlerle yapamayız. Hocamızın başarılı olacağına inancımız tam."