Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu

18.05.2022 21:41

U19 Gelişim Ligi derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların ilk golünde büyük bir hata yapan sarı-lacivertlilerin kalecisi Ertuğrul Çetin sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-kırmızılılarda ise eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza, performansıyla övgü topladı.

U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Sarı-kırmızılılar, puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı ve liderliğini perçinledi.

Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor

GENÇ KALECİDEN BÜYÜK HATA

Galatasaray'da Emirhan Kayar'ın attığı golde, Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Çetin'in hatası sosyal medyada gündem oldu. Islak zeminin azizliğine uğrayan ve topu elinden kaçırarak bacak arasından gol yiyen Çetin, yaptığı hata sonrası oldukça üzüldü. Genç kaleciye sosyal medyada taraftarları destek çıkarken, bir grup taraftar da mağlubiyetin faturasını Çetin'e kesti.

Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
Görüntü: TRT Spor
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Son Dakika Spor Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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