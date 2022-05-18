Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu

U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Sarı-kırmızılılar, puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı ve liderliğini perçinledi.

GENÇ KALECİDEN BÜYÜK HATA

Galatasaray'da Emirhan Kayar'ın attığı golde, Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Çetin'in hatası sosyal medyada gündem oldu. Islak zeminin azizliğine uğrayan ve topu elinden kaçırarak bacak arasından gol yiyen Çetin, yaptığı hata sonrası oldukça üzüldü. Genç kaleciye sosyal medyada taraftarları destek çıkarken, bir grup taraftar da mağlubiyetin faturasını Çetin'e kesti.

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor