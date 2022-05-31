Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Ankara'da gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, sporcuları tek tek dinlerken, program sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

"BEN DE MAÇTAN GELDİM"

Erdoğan, gençlerle sohbet ettiği sırada spor yapmanın, çeşitli hastalıklar üzerindeki olumlu etkisinden bahsetti. Daha sonra kendisinin de spor yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı, programa gelmeden önce basket maçında olduğunu söyledi.

"36 SAYI ATTIM, BİZ KAZANDIK"

Cumhurbaşkanı, gençlerden gelen "Maçı kim kazandı?" sorusu üzerine ise, "Biz kazandık. Ben 36 sayı attım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın cevabı üzerine salondakiler de Cumhurbaşkanı'na tebriklerini iletti.