Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!

31.05.2022 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sporcular ve gençlerle buluştu. Erdoğan, sohbeti esnasında "Ben de buraya basket maçından geldim" dedi. Erdoğan daha sonra 36 sayı attığını söyleyince salondakiler şaşkınlık yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Ankara'da gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, sporcuları tek tek dinlerken, program sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maçtan geliyorum' diyerek attığı sayıyı söyledi, salondakiler şaşırdı

"BEN DE MAÇTAN GELDİM"

Erdoğan, gençlerle sohbet ettiği sırada spor yapmanın, çeşitli hastalıklar üzerindeki olumlu etkisinden bahsetti. Daha sonra kendisinin de spor yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı, programa gelmeden önce basket maçında olduğunu söyledi.

Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maçtan geliyorum' diyerek attığı sayıyı söyledi, salondakiler şaşırdı

"36 SAYI ATTIM, BİZ KAZANDIK"

Cumhurbaşkanı, gençlerden gelen "Maçı kim kazandı?" sorusu üzerine ise, "Biz kazandık. Ben 36 sayı attım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın cevabı üzerine salondakiler de Cumhurbaşkanı'na tebriklerini iletti.

Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maçtan geliyorum' diyerek attığı sayıyı söyledi, salondakiler şaşırdı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerle buluşan Erdoğan, 'Maçtan geliyorum' diyerek şaşkınlık yarattı! - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement