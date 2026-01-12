GençLig 2026 lansmanında ünlü isimlerin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

GençLig 2026 lansmanında ünlü isimlerin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi

GençLig 2026 lansmanında ünlü isimlerin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi
12.01.2026 18:17  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul'da yapıldı. Lansman programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi. Karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası "Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek Sezonu" sonunda birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 25 bin TL, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 20 bin TL, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül verilecek.

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesine son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Etkinlik, Gençlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GençLig 2026 lansmanında ünlü isimlerin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:02:13. #7.11#
SON DAKİKA: GençLig 2026 lansmanında ünlü isimlerin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.