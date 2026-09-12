Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kaçkar by UTMB\'nin startını verdi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünyanın önemli ultra dağ maratonu organizasyonlarından UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan Kaçkar by UTMB'nin startını verdi.

Bakan Bak, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 60 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen maratonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye açısından önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kaçkar by UTMB'nin spor turizmi açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Bak, sporculara başarılar diledi.

Bak, insanların doğayla bütünleştiği bir koşu olduğuna işaret ederek, "Koşucular parkurlarda doğayı görecekler. Hepsinde kamera var, fotoğraf çekiyor ve bunları paylaşıyorlar. Bu, ülkemizin ve Kaçkarlar'ın tanıtılması açısından önemli bir organizasyon. Kaçkarlar'ın hem kış hem de yaz turizmi potansiyeli var. Doğası, güzellikleri, ırmakları, dereleri ve bitki örtüsüyle müthiş bir organizasyon." dedi.

Ultra maraton koşanların dünya çapında sporcular olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, "Bunların da takipçileri var. Bu kitle, özellikle böyle organizasyonları takip ediyor ve o organizasyonlara geliyor. Burada Türk Hava Yolları, TOGG, Turkcell ve Maxis sponsorluk yapıyor. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı başta olmak üzere Rize Valiliğimiz ve DOKA organizasyonda yer alıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli programları dolayısıyla Rize'de olduğunu anımsatan Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların Rize'de, Ayder'de böyle bir organizasyon gerçekleştirmelerinden çok mutlu oldu. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için de bir canlılık, bir hareket. İnsanlar buraları paylaşıyor, görüyor. Doğanın güzelliklerini görüyor. Bu, turizm ve spor turizmi açısından gerçekten önemli."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin büyük spor organizasyonları ve tesis yatırımlarıyla bir spor ülkesi olduğunu ifade ederek, "Spor turizminden de çok net bir şekilde pay alıyoruz. Spor turizmi ülkeye gerçekten önemli kazançlar sağlıyor." dedi.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlediğini hatırlatan Bakan Bak, şu değerlendirmede bulundu:

"Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Bu yıl Milletler Ligi'nde de şampiyon olmuştu. 2023'te de şampiyon olmuştu. Müsabakayı 17 bin 500 kişi tribünden, milyonlarca kişi de ekranları başından izledi. Spor organizasyonları böyle. İstanbul'da 2027 Avrupa Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Yine spor branşlarında pek çok organizasyon düzenliyoruz. Spor turizminin önemi burada ortaya çıkıyor. Katılımcılar deneyimlerini paylaşıyorlar. Gittikleri ülkelerde yeni insanlar görüyor, ardından yenileri geliyor."

"Spor turizminin gelişmesini arzu ediyoruz"

Bakan Bak, insanın doğadaki mücadelesinin devam ettiğini anlatarak, "Geçmişte bu dağlarda, bu yaylalarda pek çok insanımız tarımla uğraştı, yaylada peynir yapıp sattı. Bal ve tarımla uğraştılar. İşte bunlar keşfediliyor. Ayder'in bir cazibesi var. Bu cazibeyi her türlü turizm aktivitesinde ve toplantıda kullanmak istiyoruz. Bu da bizim için önemli. Nasıl Davos'u ekonomik forumlarla eşleştirdilerse biz de Ayder'i ve Rize'mizi bu tür organizasyonlarla eşleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor turizmi yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizen Bak, "İnşallah çok daha büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Spor turizminin gelişmesini arzu ediyoruz. Bu, hükümet planımızda da var. Spor kitleleri bir araya getiren ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayan bir yapı." diye konuştu.

Sporculara başarılar dileyen ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bak, "Katılan ülkelerin bayrakları var. Güzel bir tablo. İniş ve parkurlar zor. Tablo ortada ancak insanoğlu her zaman mücadele etmeyi ve adrenalini seviyor. Hayatın içerisindeki tablo da bu. Hayat bir mücadele, hayat bir enerji. Burada insanlar enerjilerini paylaşıyor." dedi.

Vali İhsan Selim Baydaş da yeşilin, mavinin, çayın ve yağmurun başkenti Rize'nin şimdi de ultra maratonun başkenti olacağını belirtti.

Kaçkar by UTMB'nin dünyadaki en büyük organizasyonun bir parçası olduğunu vurgulayan Baydaş, "Kaçkarlar'da çok güzel doğal güzelliklerimiz, muhteşem bir coğrafyamız var. Geçen yıl Kaçkarlar yüzünü saklamıştı, sis ve yağmur vardı. Bu yıl bütün güzelliğiyle görüyoruz, sporcular da görecek. Buradan yayımlanacak görüntülerin çok güzel olacağını ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak ve organizasyonun sponsorlarına teşekkür eden Vali Baydaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarışlarla ilgili gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, 4 kategoride gerçekleştirilecek Kaçkar by UTMB'de 50 ve 20 kilometre koşularının startını verdi.

Bakan Bak ve Vali Baydaş, daha sonra 4 kilometre koştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve diğer ilgililer katıldı.

Kaçkar by UTMB'de sporcular 100, 50, 20 ve 4 kilometrede mücadele edecek.

???Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da Kaçkar by UTMB'de yarıştı. AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 20 kilometrelik parkurda koştu.

Sporcular, Ayder Yaylası'ndan başlayıp belirlenen güzergahı tamamladıktan sonra yeniden aynı yerdeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak.