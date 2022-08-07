Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi

07.08.2022 22:03
Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen para yüzme yarışlarını izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslam Dayanışma Oyunları kapsamında, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen para yüzme yarışlarını izledi. Kasapoğlu, para yüzmede altın, gümüş ve bronz madalyaların sahipleri milli sporcular Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ve Emine Avcu'ya madalyalarını verdi.

'SPOR KUCAKLAMA DEMEK' Bakan Kasapoğlu, daha sonra 5. İslam Dayanışma Oyunları'nın bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı. Burada oyunlara katılan davetlilere seslenen Bakan Kasapoğlu, sporun birlik, beraberlik ve kucaklaşma olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Spor birlik ve beraberlik demek. Spor kucaklamak demek. Spor bütünleştirmek demek. İşte bu oyunlar inanıyorum ki çok güzel müsabakalara sahne olacak. Rekabeti en güzel şekliyle, seyir keyfini  dolu dolu hepimize yaşatacak. Onun da ötesinde geriye kalacak olan bu güzide organizasyondan bu anlamlı birliktelikten çok ama çok güzel hatıralar olacak. Konya'ya dair, Konya insanının gönül zenginliğine dair, çok ama çok unutulmaz hatıraları, sporcularımız, sporcu kardeşlerimiz yanlarında giderken, zihinleriyle, gönülleriyle, yürekleriyle memleketlerine taşıyacaklar. İşte biz bunu arzu ediyoruz. Sporunu ciddi rekabetinin dosya yaşanmasıyla ve özellikle sonrasındaki dostlukları, sonrasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek bir ortamı tesis etmek istiyoruz  Hamdolsun oyunlar köyüyle diğer aktiviteleriyle  gençlerimizi, sporcularımızı kaynaştıracak bu ortamın da Konya'mızın gönül zenginliğiyle, Konya insanımızın o güzide misafirperverliğiyle en anlamlı şekilde yaşandığına şahitlik etmekten de ayrı bir heyecan duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu. "MADALYA SAYIMIZ İLK 7 AYDA 2 BİN 800'E YAKLAŞTI"Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor branşlarının başarılarının günden güne arttığını belirterek, "İlk 7 aylık süreçte madalya sayımız 2 bin 800 yaklaştı. Her geçen gün yeni madalyalar, yeni başarılar. Sadece bir branşta değil, pek çok branşta olan iddiamız zirveye doğru yürüyor. İnşallah İslam oyunlarıyla taçlandıracağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, "İslam birliğindeki birlikteliğini yine İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun çatısı altındaki bu organizasyonlarla buna benzer yeni çalışmalarla farklı boyutlara taşımak ve yüzden 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hamdolsun en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra da federasyon içinde mümkün olan elimizden fazlasıyla gelecek tüm katkıyı da sağlayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii sporun ruhunda rekabet var. Ama asıl olan kardeşlik. Asıl olan o bahsettiren, hep fair play ruhu, centilmenlik. Ben bu vesileyle  56 ülkeden 4 binden fazla sporcumuza ben başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek Bakan Kasapoğlu: '5'inci İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir' Bakan Kasapoğlu: '5'inci İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir'
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, yüzücülere madalyalarını verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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