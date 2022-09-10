Bakan Kasapoğlu, Beykoz Belediyespor'u tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Beykoz Belediyespor'u tebrik etti

10.09.2022 17:08
Bakan Kasapoğlu, Beykoz Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara THF Spor Salonu'nda oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor'u karşı karşıya getiren Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesini kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik ediyorum. Başarıda emeği geçen teknik ekip ve yöneticileri kutluyorum. Bu yıl EHF Kupası'nda ülkemizi temsil edecek Beykoz Belediyespor ve Beşiktaş Yurtbay Seramik takımlarına şimdiden başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Yurtbay Seramik, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Beykoz Belediyespor'u tebrik etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
15:17 Türk YouTube fenomeni Avusturya'dan sınır dışı edildi! "Böyle giyinerek abdest kaçırıyorsun" demişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 17:08:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Beykoz Belediyespor'u tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement