Gençlik ve Spor Bakanı: 19 Mayıs, Türkiye'nin kırılma noktalarından biridir - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı: 19 Mayıs, Türkiye'nin kırılma noktalarından biridir

Gençlik ve Spor Bakanı: 19 Mayıs, Türkiye\'nin kırılma noktalarından biridir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele neferlerinin 105 önce Samsun'da İstiklal meşalesini yaktığını ve işgalci güçlere karşı zafere giden yolun ilk adımını attıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Buluşması'nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.

19.05.2024 15:10
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele neferlerinin 105 önce Samsun'da İstiklal meşalesini yaktığını ve işgalci güçlere karşı zafere giden yolun ilk adımını attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.

Programa katılan Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, her biri ayrı başarı hikayesine sahip gençleri ve sporcuları kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz ederek, "Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri şüphesiz 19 Mayıs'tır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele neferleri, 105 önce Samsun'da İstiklal meşalesini yakmış ve işgalci güçlere karşı zafere giden yolun ilk adımını atmışlardı. 19 Mayıs'ı kırılma noktası yapan ve o gün o meşaleyi yaktıran bir ruh, o ruhun mayasında ise inanç, azim, cesaret ve kararlılık vardı. Bugün karşımızda oturan gençlerimize bakınca o ruhun hala canlı olduğunu iftiharla görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere olan ilgi ve muhabbetinin, eğitime, bilime, sanata ve spora olan desteğinin kendileri için her zaman en güçlü motivasyon olduğunu belirten Bakan Bak, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin gençleri, bugün gelişmiş ve modern imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Gençlik merkezlerimizden spor tesislerine, kamplarımıza, yurtlarımıza, bütün imkanlarımızı her gün daha da güçlendirerek gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Zat-ı alinizin de her daim ifade ettiği gibi teknolojiyi üreten ülkeler, bugün bütün yarışlarda ipi göğüslüyor. Biz de bakanlık olarak inovasyon ve teknoloji çalışmalarında en üst noktada imkan ve alan oluşturarak gençlerimizi bütün gücümüzle destekliyoruz. Türkiye'nin gençleri bugün teknolojiyi yalnız kullanmakla kalmıyor, artık teknoloji üretiyor. Yalnız teknolojide değil, gençlerimiz imkan ve fırsat bulduklarında her alanda potansiyellerini ortaya koymaktan kaçınmıyorlar. Sporcularımız her gün yeni bir başarıyla yüzümüzü ağartıyor, al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor. Eskiden yarışacak sporcu bulunamayan branşlarımızda bugün rekorlar kırıyor, madalyalar alıyoruz. Türk gençliğine ve Türk sporuna olan sonsuz güven ve desteğiniz için gençlerimiz ve sporcularımız adına bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum."

Mihrioğlu: "Bizleri bugünlere taşıyan kahraman ecdadımıza minnettarız"

Milli pentatloncu İlke Özyüksel Mihrioğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin spora ve sporcuya verdiği destekle, sağladığı imkanlarla birçok farklı branşta büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

9 yaşından bu yana modern pentatlon yaptığını belirten İlke Özyüksel, "Azim ve gayretle ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyorum. Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında ve önümüzdeki olimpiyatlarda ülkemi ve bayrağımı temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Başarılarımızı sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlarımızın varlığını bilmek ise bu gururu daha da arttırıyor." ifadelerini kullandı.

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Türk sporcularının uluslararası müsabakalarda gösterdiği üstün başarıların Türkiye'nin sahip olduğu güçlü spor kültürünü kanıtladığını kaydetti.

Türk gençliği olarak Türkiye'nin spor alanındaki başarılarını daha da arttırmak, milli ruhu ve birliği pekiştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktaran İlke Özyüksel, "Bizleri bugünlere taşıyan kahraman ecdadımıza minnettarız. Onların teslim ettiği şanlı bayrağımızı, milletimiz adına gururla ve özveriyle taşımak için Türkiye'nin gücü, gençliği olarak buradayız. 19 Mayıs ruhunu ve milli mücadele kahramanlarımızın emanetini taşımaya ve korumaya söz veriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı: 19 Mayıs, Türkiye'nin kırılma noktalarından biridir - Son Dakika

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