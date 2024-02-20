Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın antrenmanını izledi

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Erkek Takımı'nın antrenmanını izledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 Dev Adam'ın Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanını takip eden Bak, teknik ekip ve oyunculara başarı diledi.

Bak, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularla da sohbet etti.

Millilere güvendiğini ifade eden Bakan Bak, "Türk basketbolunu çok güzel günler bekliyor. Basketbolumuz gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek. Size inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ekolünden geldiğini belirten Bak, öğrencilik yıllarından beri basketbola özel ilgisinin olduğunu ve maçları yakından takip ettiğini vurguladı.

Osman Aşkın Bak, ziyaretinin ardından milli basketbolcular ve teknik ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye, EuroBasket 2025 B Grubu'ndaki ilk maçını 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ile yapacak.?????