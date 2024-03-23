Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla\'da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporla Güçlü Şehirler" projesi kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.
Fethiye Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Bak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde spor devrimi yaşadığını söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, olimpik tesisler, kapalı spor salonları, yüzme havuzu, atletizm tesisleri başta olmak üzere binlerce eserin yapıldığını anlatan Bak, "Genç nüfusumuzla tesislerimizde, geleceğin Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele. O yüzden herkesten çocuklarını spor tesislerine getirmelerini istiyoruz. Herkesi salonlara bekliyoruz, sporu tabana yaymak için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.
Bak, Milli Eğitim Bakanlığıyla yetenek taraması yaptıklarını, taramalarda yaklaşık 3,5 milyon ilkokul üçüncü sınıf öğrencisinin yetenek taramasından geçtiğini bildirdi.
Spor yapan çocuğun bağımlılıktan uzak duracağını, az ilaç kullanacağını, az doktora gideceğini, okulda başarılı olduğunu dile getiren Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bu havuzlarda bu güne kadar 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrendi. Yüzme bilmeyen bir çocuğun denizde ya da havuzda boğulduğunu düşünün, bunun karşılığı bedeli yok. O yüzden yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz. Güreş milli takımımız grekoromen sitilde Avrupa şampiyonu oldu. Serbest milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bayan milli tamımız Avrupa ikincisi oldu. Tekvandocularımız dünya şampiyonu oldu. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu. Okçulukta Olimpiyat şampiyonu çıkardık. Jimnastikte şampiyon çıkardık ve her dalda şampiyonlar çıkıyor. İnşallah hedefimiz Paris Olimpiyatları 2024." diye konuştu.
Bakan Osman Aşkın Bak, büyükşehir belediye başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın projesiyle ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, Fethiye'ye modern bir stat yapacaklarını kaydetti.
Bodrum'a da yine yeni bir stat yapacaklarını belirten Bak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu stadyumlar 10 bin kişilik tesisler. Muğla'ya da yapacağız. Dolayısıyla Büyükşehir belediye başkan adayımız Ayaydın'a destek istiyoruz, çünkü bu eserleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Seçimden sonra inşallah bu eserleri Muğla'ya hep beraber kazandıracağız. Yine Fethiye'de kapalı yüzme havuzu talebi var. Onu da yapacağız. 10 halı saha talebi var. Fethiye'de bunu da yaparız. Gençlere her şey feda olun."
Bakan Bak, konuşmasının ardından gençlerin taleplerini not aldı ve sorunları cevapladı.
Etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da katıldı.
Ortaca ilçesine geçen Bakan Bak, Karaburun Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tenis kortlarını gezdi. Burada çocuklarla sohbet eden Bak, tenis oynayan çocuklarını müsabakasını izledi.
Bak, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yüzme havuzunda sporcuların yüzme yarışını takip etti. Ardından Ortaca Gençlik Merkezi'ne geçerek incelemelerde bulunan Bak, kendisini karşılayan sporcularla sohbet etti.
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