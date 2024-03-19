Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de e- spor gençlik buluşmasına katıldı.

Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Bakan Bak'ın yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile diğer yetkililer de yer aldı.

Tesisi gezen ve yetkililerden bilgi alan Osman Aşkın Bak, bilgisayarın başına geçerek oyun oynadı. PlayStation'da futbol maçı da yapan Bak, sohbet ettiği gençlere başarı dileğinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, Sultangazi Belediyespor'da oynayan çeşitli branşlardan sporcular ile de bir araya geldi.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, sporu çok önemsediklerini ve tabana yaymak istediklerini belirterek, "Sizlerle bir arada olduğum için mutluyum. Sultangazi Belediyespor'un başarıları çok önemli. Belediyeler ile beraber çalışıyoruz. Sultangazi'ye daha fazla spor tesisi kazandıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve gençleri çok iyi anlaması önemli. Türkiye'de inanılmaz bir spor devrimi var." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.