Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ\'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaparak, sporcularla bir araya geldi. Bak, sporcuların gösterilerini izledi ve takım hakkında bilgi aldı. Konuşmasında amatör kulüplere verilen desteklerin önemine vurgu yapan Bak, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e destek verilmesini istedi.

24.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:14
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı.

Bak, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu ilçesinde General Basri Saran Stadı'nda sporcularla bir araya geldi.

Sporcular Bakan Bak'a, tekvando ve karate gösterisi sundu.

Bak, daha sonra Çorluspor Başkanı Yusuf Gümüş'ten takım hakkında bilgi alarak, futbolcularla sohbet etti.

Ardından Kapaklı ilçesine geçen Bak, Kapaklı Stadı'nda Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışında yaptığı konuşmada, her zaman sporun içerisinde olduğunu söyledi.

Kapaklı'da da spor yatırımları yapacaklarını ifade eden Bak, "Amatör kulüplere verilen destekler bana göre çok kıymetli. Ben de o işin içerisinden geliyorum. Amatör kulüplerin yöneticileri birer kahramandır. Öncelikle genç başkanı tebrik ediyorum. Ne dedi? 'Biz gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, onların topluma faydalı bireyler olmasını istiyoruz. Başarılı sporcular olmasını istiyoruz. Güzel ahlaklı olmasını istiyoruz.' Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bak, sporcun içinden gelen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e yerel seçimlerde destek verilmesini istedi.

Kulübün açılışının yapılmasının ardından Bak'a forma hediye edildi.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, sporcular ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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