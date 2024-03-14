Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye\'de Spor Devrimi Yaşanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de spor devrimi yaşandığını söyledi.
Bak, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığınca inşa ettirilen Yıldırım Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelinde 400'den fazla gençlik merkezinin bulunduğunu bildirdi.
Bu merkezlerde spor, sanat, kültür, müzik gibi etkinliklerle gençleri ağırlamaya devam edeceklerini belirten Bak, velilere, ailelere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Buralar ücretsiz. Niçin getirin? Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en büyük görevlerimizden biri de çocuklarımızı bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Spora yönlendirerek onları sporla beraber topluma kazandırmak, toplumun düzgün bireyleri olarak yetişmesini sağlamak."
Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşanan Türkiye'nin dört bir yanında 22 yılda onlarca tesisin, stadyumun inşa edildiğini dile getirdi.
"Sadece 22 yılda olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 yüzme havuzu yapıldı. Bu 700 yüzme havuzunda 10 milyon çocuğumuz 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasıyla yüzme öğrendi." diyen Bak, ülkenin dört bir yanına yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini anlattı.
Türkiye'nin, spor ülkesi olma yolunda, organizasyonları gerçekleştirme yönünde büyük aşamalar katettiğini kaydeden Bak, şunları ifade etti:
"Türkiye'de spor devrimi var. Bunun lideri de Recep Tayyip Erdoğan. Bizlere talimatı. 'Mahallelere halı sahalar yapın, basketbol sahaları yapın, voleybol sahaları yapın çocuklar oynasın, gençlik merkezleri yapın. Belediyelerle beraber bunları gerçekleştirin.' İşte Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'da çok güzel işler yaptı. Ona 31 Mart'ta da destek olacağız, yenilerini yapması için."
"Daha fazla hizmet yapmanın gayreti içinde olacağız"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da merkezin hayırlı olmasını dileyerek, gençlere merkezi sık kullanma tavsiyesinde bulundu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın gençlerin iyiliğini düşündüğünü belirten Ala, "Sizlere daha fazla hizmet yapmanın, daha fazla imkan sunmanın hep birlikte gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gençleri bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlamak, onları ayakta tutacak teknolojiyle donatmakla görevli olduklarını bildirdi.
Vali Demirtaş, "Bu bağlamda gençlerimizi daha ferah, daha modern ortamlarda istikbale hazırlanması için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Gençlik ve Spor Bakanlığının ilçeye çok sayıda eser kazandırdığına değinerek, "Hem Yıldırım'da hem Büyükşehir hem de hükümetimizle birlikte hareket ederek ilçemizi kalkındırmaya, gençlerimizle birlikte şahlandırmaya devam ediyoruz." görüşünü aktardı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve beraberindeki amatör sporcu çocuklarla kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.
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