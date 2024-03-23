Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye\'de 700 olimpik havuz yapıldı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 700 olimpik havuz yaptıklarını, 100'ünün de inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Bak, ziyaret ettiği Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın seçim sürecinde Muğla'ya çok güçlü bir hava getirdiğini söyledi.

Ayaydın'ın "zor değil" dediğini anımsatan Bak, "Gerçekten zor değil. Burada Cumhur İttifakı bir araya geldi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı çok güçlü bir birliktelik ortaya koydular. Liderlerimiz gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi, Devlet Bahçeli gibi güçlü bir birliktelik ortaya koydular. Zor değil, başaracağız. İnşallah hocamızla beraber Muğla'da yeni bir destan yazacağız." dedi.

Muğla'yı sporun şehri yapacaklarını ifade eden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük, çok güzel yatırımlar yaptık, yenilerini de bu süreç içerisinde açıklayacağız, devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Dedi ki 'Git Muğla'ya Aydın hocamıza destek ol, ne gerekiyorsa yapın. Muğla ayağa kalksın'. Ayağa kalk Muğla. Hizmeti AK Parti yapar, Cumhur İttifakı yapar, Dalaman ayağa kalk, sandıkları patlat. O yüzden çok çalışmamız lazım. Güzel bir hava var. Ulusal basından da takip ediyoruz. Hocam akşamları televizyonda Muğla'daki projeleri anlatıyor. Ertesi gün buraya gelip çalışıyor. Güzel bir çalışma ortamı var. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"Ülkemizde malumunuz babalar sözünü tutar, bunu kimden öğrendik? Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik" ifadesini kullanan Bak, "Hocam da diyor ki 'zor değil Muğla, biz buradayız. Hizmete hazırız'. O yüzden biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız. Güzel eserleri kazandırmaya devam edeceğiz. Dalaman'da Gençlik Merkezimiz bitti. Ön cephesiyle ilgili bir işlemi kaldı. İnşallah onu da en kısa zamanda hizmete alacağız." diye konuştu.

Bölgede halı sahaların, tesislerin, tenis kortlarının ve toprak kortların yapıldığını aktaran Bak, çok güzel eserlerin yapıldığını, Dalaman'ın sporda da çok öne geçeceğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci görevlerinin bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıkla mücadele olduğuna dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"O yüzden herkese söylüyoruz. Çocuklarınızı tesislerimize getirin, tenis oynasınlar, spor yapsınlar, basketbol oynasınlar, futbol oynasınlar. Dalaman'ın sahasının yeniden düzenlenmesi, zemininin değiştirilmesiyle ilgili ve oradaki tribünlerle ilgili talepleri var. Onları da aldık. Yerine getireceğiz. Türkiye'de 700 olimpik havuz yaptık. 100'ünün inşaatı devam ediyor. Burada yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik ve devam edecek. İşte o yüzden havuzlar da önemli, Ayaydın hocamız da ifade etti. İnşallah Muğla da hizmete kavuşacak. Muğla'da güzel hizmet yapılacak. Biz de bunları destekleyeceğiz. Ben, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırım. Buraya gençlerle ilgili müjdeleri vermeye geldik. Durmak yok yola devam. Dalaman'ı alacağız, Muğla'yı alacağız. Her tarafı Cumhur İttifakı'nın gücüyle beraber hizmete kavuşturacağız. Durmak yok, yola devam. Muğla için zor değil. Yürü sen hocam arkandayız."

Programa, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

Bak ve beraberindekiler, daha sonra Dalaman ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ve tenis kortlarında incelemelerde bulundu.

Osman Aşkın Bak, voleybol oynayan gençleri izledi, fotoğraf çektirip sohbet etti. Futbol oynayan çocuklarla da görüşen Bak, bir sporcuyla da penaltı atışı yaptı.