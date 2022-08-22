Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, sona erdi - Son Dakika
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Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, sona erdi

22.08.2022 15:38
Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermeni Patrikhanesi himayelerinde gerçekleştirilen Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, son buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermeni Patrikhanesi himayelerinde gerçekleştirilen Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, son buldu.

Kınalıada'da düzenlenen ve 650 sporcunun mücadele ettiği festivalde 5 branş ile 16 kategoride müsabakalar yapıldı.

Üç gün süren festivalde dans ve müzik grupları da sahne aldı.

Kapanış törenine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan, Rahip Harutyun Damatyan, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Başar, kulüp başkanları, vakıf yöneticileri ve sporseverler katıldı.

Sahak II Maşalyan, yaptığı konuşmada, "Bu festivalde Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları çok kıymetliydi. Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığı bu dönemde bu katkı gerçekten anlamlı. Bu vesileyle katkılarından dolayı tüm devlet erkanına teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ile madalya takdim edildi.

Geleneksel Navasartyan Spor Festivali'nde dereceye giren takımlar ve sporcular şöyle:

Futbol küçükler:

1. Kadimspor

2. Taksim Spor Kulübü

3. Ararad

Futbol büyükler:

1. Taksim Spor Kulübü

2. Kadimspor

3. Atletico Kurtuluş

Voleybol büyükler:

1. Proti

2. Tunalı

3. Pattug

Voleybol küçükler:

1. Arevel

2. Hypers

3. Kırmızı Şeytanlar

Basketbol küçükler:

1. Beyoğluspor

2. Garni

3. 3 Musteers

Basketbol büyükler:

1. Maestro

2. Abaga

3. Decided

Tenis büyükler:

1. Ari Terzioğlu

2. Garen Kabayel

3. Vartan Mamigonyan

Tenis küçükler:

1. Doruk Topaloğlu

2. Pia Uzun

3. Kayl Matatyan

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Kaynak: AA

Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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