Taha Akgül Spor Salonu'ndaki turnuva dolayısıyla açılış seremonisi gerçekleştirildi. Organizasyonda 16 ilden 300 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor.

18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı - Son Dakika

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