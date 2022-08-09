Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor - Son Dakika
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Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor

09.08.2022 16:06
Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde sürüyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde birçok farklı branşta ücretsiz spor eğitimi veriliyor. Balıkesir'in dört bir yanındaki on binlerce öğrenci yine sporun güzellikleriyle buluşuyor. Özellikle çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayan, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında 24 farklı branşta eğitimler sürüyor. 5-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, çeşitli branşlarda ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.

Çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmeleri gerektiğini belirten Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "2021-2022 eğitim öğretim döneminin bitmesiyle ile çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, zamanlarını doğru değerlendirmelerini sağlamak amacıyla spor okullarında çocuklarımızı buluşturduk. Amacımız, sporun tabana yayılması, sporun bir yaşam biçimi olması, aynı zamanda yetenekli çocuklarımız ve gençlerimizi Türk sporuna kazandırarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Velilerimiz çocuklarını yaz boyunca spor okullarımıza kayıt yaptırabilirler." diye konuştu. - BALIKESİR

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Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parklarından 4 bin çocuk yararlandırıldı
Kaynak: İHA

Balıkesir, gençlik, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor - Son Dakika

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