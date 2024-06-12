Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Spor

Yaz tatilinin gelmesi ile beraber yoğun ilgi gören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde gerçekleştirilen kurslar 2024 yılı yaz ayı boyunca gençlere ve çocuklara birçok branştan hizmet verecek.

Karnelerin alınması ile beraber çocuklar ve gençler tatile girdi. Verimli ve eğlenceli bir tatil geçirebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, harekete geçerek birçok branş için kayıt alımlarına başladı. Geçtiğimiz yılda birçok kursta öğrenci ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu yıl da öğrencilerini ağırlamaya hazır. Uzman eğitmen kadrosu ile hizmet veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe yatırımlarının gerçekleşmesiyle de 10 ilçemizde bulunun Spor Salonlarıyla yaza hareketli başlıyor. Ağın, Arıcak, Alacakaya, Baskil, Keban, Maden, Sivrice, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde yaz dönemi kurs kayıtları başladı. Basketbol, voleybol, futbol, boks, jimnastik, kickboks, el sanatları, güreş, muaythai, bilek güreşi, tenis, masa tenisi, badminton, yüzme, okçuluk, resim, halk oyunları, kano-kürek, atletizm gibi bir çok branşta ilçe gençliğini kurslara davet ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler ve çocuklar yaz ayına giriyoruz karnelerimizi aldık. Zamanımızı daha verimli değerlendirebilmek için İlçelerimizde inşa ettiğimiz spor tesislerimize sizleri bekliyoruz. Tabi buradan velilerimize de sesleniyorum özellikle çocuklarımızı zamanlarını verimli geçirebilmeleri adına serbest bırakmak gerekiyor . Kitap okumaları için mutlaka teşvik edelim ama aynı zamanda ilgi ve yeteneklerini keşfetme doğrultusunda da destek olalım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün kapısını çalalım gerek sosyal kurslarımızdan yararlanmalarını sağlayalım bu çocuklarımızın bu şekilde bir çok kazanım elde edeceğini belirtmek istiyorum. Bu vesileyle de tüm ilçelerimizde ki gençlerimizi, çocuklarımızı ilçe müdürlüklerimize kayıt yaptırmaya bekliyorum" dedi. - ELAZIĞ