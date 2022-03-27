George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor - Son Dakika
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George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor

27.03.2022 22:01
George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor

Acun Ilıcalı'nın Championship ekibi Hull City'i satın almasından sonra Hollywood yıldızı oyuncu George Clooney de Derby Country'i hedef olarak belirledi. İngiliz ekibini almak istediğini belirten ABD'li oyuncu, "Derby County harika geçmişi olan çok iyi bir kulüp. Eminim çok iyi bir geleceği olacak. Belki bir Futbol takımına sahip olmak benim için yeni bir adımdır." açıklamalarını yaptı.

Amerikan sinemasının önde gelen aktörlerinden George Clooney, İngiltere Championship ekibi Derby Country'i satın almaya hazırlanıyor.

"HARİKA BİR GEÇMİŞİ OLAN ÇOK İYİ BİR KULÜP"

Ajansspor'da yer alan habere göre, İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney ile iletişimde olan George Clooney "Derby County harika geçmişi olan çok iyi bir kulüp. Eminim çok iyi bir geleceği olacak. Belki bir futbol takımına sahip olmak benim için yeni bir adımdır" diye konuştu. Clooney'in geçmişte İspanyol Malaga takımını satın alması gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Acun Ilıcalı Ocak ayında İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın almıştı. Acun Ilıcalı bu konuda "En büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim ve Hull City'le güzel bir yolculuğa başladım" demişti. Hull City'in eski Başkan Yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum" ifadeleri kullanmıştı.

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George Clooney, Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor - Son Dakika


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