Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda Genel Koordinatörlük Görevine Getirildi - Son Dakika
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Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda Genel Koordinatörlük Görevine Getirildi

05.08.2023 18:33

Geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerini noktalayan Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatörlük görevine getirildi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Buffon'un yeni görevi hakkında, 'Milli takımımız için harika bir gün çünkü Gigi evine dönüyor. Buffon, İtalyan futbolu için bir ikon' ifadelerini kullandı. Buffon ise kariyerinin yeni dönemi hakkında, 'Milli takım forması benim bir parçam. Teknik direktörümüz Roberto Mancini ve takımımız için elimden geleni yapacağım' dedi.

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerini noktalayan 45 yaşındaki başarılı İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'un yeni görevi belli oldu.

"BUFFON, İTALYA FUTBOLU İÇİN BİR İKON"

45 yaşındaki Buffon'un yeni görevi hakkında konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Milli takımımız için harika bir gün çünkü Gigi evine dönüyor. Buffon, İtalyan futbolu için bir ikon" açıklamasını yaptı.

"BU FORMA BENİM BİR PARÇAM"

Yeni görevi hakkında açıklamalarda bulunan Buffon ise "Milli takım forması benim bir parçam. Teknik direktörümüz Roberto Mancini ve takımımız için elimden geleni yapacağım. Kadro seçiminin bir ödül listesi gibi değil; fedakarlık, yatırım ve günlük bazda uygunluk ile ilgili olduğuna inanıyorum" dedi.

KARİYERİ

Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve Psg formaları giydi. 2021 yılında juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli eldiven kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Buffon'un kazandığı kupalar:

10 Serie A

7 İtalya Süper Kupası

6 İtalya Kupası

1 Fransa Ligue 1

1 Fransa Süper kupası

1 UEFA Kupası

1 Dünya Kupası

1 Avrupa U21 Şampiyonası

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