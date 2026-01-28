Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi - Son Dakika
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi


28.01.2026 10:24  Güncelleme: 10:32

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceği netleşti. Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürülen Duran Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürülse de, oyuncunun henüz resmi bir teklif almadığı belirtildi.

AYRILIK İSTEMİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini sarı-lacivertli yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıktı. Kolombiyalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME DETAYI

Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Vasat bile değil.Yollayın gitsin. 15 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda Bilişim Hurda:
    oyundan çıkarken todeskoya yaptığı Sahurdan sonra bu kulüpte kalması mucize olur 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

