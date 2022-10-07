Giresun haberleri... SPOR Beşiktaş kafilesi, Giresun'da - Son Dakika
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Giresun haberleri... SPOR Beşiktaş kafilesi, Giresun'da

07.10.2022 20:32

Giresun gündem haberi | Beşiktaş kafilesi, Giresun'daMustafa KIRLAK GİRESUN,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

Beşiktaş kafilesi, Giresun'da

Mustafa KIRLAK GİRESUN,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Giresun'a hareket etti. Saat 19.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş kafilesine, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına ve oyuncularına destek olan taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael'e çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise yanlarında getirdikleri formaları oyunculara imzalattı. Siyah-beyazlılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Giresunspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Giresun haberleri... SPOR Beşiktaş kafilesi, Giresun'da - Son Dakika

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